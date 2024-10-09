Попытку совершения теракта предотвратили в здании УМВД по Смоленской области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка совершения террористического акта предотвращена в здании УМВД по Смоленской области. Мужчина попытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Предотвращена попытка совершения террористического акта в административном здании УМВД России по Смоленской области. 30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами», — говорится в сообщении.