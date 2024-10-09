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Зеленский возмутился бронированием 1,5 млн человек от мобилизации

19:15 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 млн человек от мобилизации, правительство до 15 ноября приостановило действие ряда положений по определению критически важных предприятий, работники которых могут получить бронь. Об этом говорится в решении кабмина, которое есть в распоряжении украинского издания «Экономическая правда».

«Президент был на совещании кабмина. Возмущался, что забронировали 1,5 млн [человек]», — приводит издание слова источника в правительстве.

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