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Путин: В целом промышленное производство у нас растет

21:20 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотни новых заводов появились в России за последние годы, растет промышленное производство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время запуска новых промышленных объектов в регионах.

«За последние годы у нас открыты сотни новых производственных площадок и цехов, заводов, фабрик, среди них — настоящие промышленные гиганты», — констатировал глава государства. Для примера он привел горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, «Запсибнефтехим» в Тюменской области.

«В целом промышленное производство у нас растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением», — подчеркнул Путин.

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