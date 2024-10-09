Путин: В целом промышленное производство у нас растет
21:20 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотни новых заводов появились в России за последние годы, растет промышленное производство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время запуска новых промышленных объектов в регионах.
«За последние годы у нас открыты сотни новых производственных площадок и цехов, заводов, фабрик, среди них — настоящие промышленные гиганты», — констатировал глава государства. Для примера он привел горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, «Запсибнефтехим» в Тюменской области.
«В целом промышленное производство у нас растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением», — подчеркнул Путин.
НОВОСТИ
- 22:20 09.10.2024
- Проекты в Грузии не остановятся без денег от ЕС - министр экономики
- 22:00 09.10.2024
- Харрис поставила рекорд по «скоростному» привлечению средств на свою избирательную кампанию - NYT
- 21:50 09.10.2024
- Путин: Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже
- 21:45 09.10.2024
- Зеленский хочет, чтобы Украину пока хоть пригласили в НАТО
- 21:00 09.10.2024
- В Курской области появится новое министерство
- 20:45 09.10.2024
- Ответ Израиля Ирану будет «предельно точным и неожиданным» - министр обороны
- 19:15 09.10.2024
- Зеленский возмутился бронированием 1,5 млн человек от мобилизации
- 17:40 09.10.2024
- Президент Австрии не стал давать мандат на формирование правительства победившей АПС
- 17:12 09.10.2024
- Дефицит бюджета РФ за январь — сентябрь 2024 г. предварительно составил 169 млрд руб.
- 17:00 09.10.2024
- Попытку совершения теракта предотвратили в здании УМВД по Смоленской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать