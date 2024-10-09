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Путин: Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже

21:50 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безработица в России в настоящий момент фактически на нуле. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, необходимо наращивать эффективность производства, указал президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи промышленные объекты.

«Не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже. И это уже один из факторов ограничения экономического роста, — отметил глава государства. — Самый лучший выход — это повышение технологической независимости, повышение производительности труда».

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