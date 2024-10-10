Нобелевскую премию по литературе получит южнокорейская писательница Хан Ган

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевскую премию по литературе в 2024 году получит южнокорейская писательница Хан Ган. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Писательницу отметили за «мощную поэтическую прозу», говорится в мотивировочной части решения.