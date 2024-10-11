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Поездка Зеленского по странам ЕС не принесет ему желаемых результатов, считает Politico

12:00 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет достичь желаемых результатов в ходе своей нынешней поездки по странам Евросоюза. Такую оценку привело европейское издание Politico.

По его данным, европейские лидеры удовлетворят лишь просьбы украинского президента, касающиеся увеличения поставок Киеву систем противовоздушной обороны и привлечения инвестиций в военно-промышленный комплекс республики. Вместе с тем, ему скорее всего не дадут обещание принять Украину в НАТО в ближайшей перспективе и обеспечить участие западных вооруженных сил в защите Украины от ракет РФ. Как пишет Politico, Зеленскому также вряд ли стоит рассчитывать на получение разрешения наносить удары вглубь территории России, а также на поставки Киеву крылатых ракет Taurus германского производства.

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