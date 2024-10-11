Удар по ядерным объектам Ирана заставит его ускорить их развитие, считают в США — Reuters

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США признают, что любая попытка атаковать ядерные объекты Ирана «может усилить решимость Тегерана разработать ядерное оружие». Об этом пишет агентство Reuters, комментируя возможность израильского удара по ядерной инфраструктуре исламской республики в ответ на иранский ракетный удар 1 октября по Израилю.

«Мы все очень внимательно следим за развитием ситуации в этой области», — сказал в комментарии агентству высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.