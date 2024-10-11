0
0
151
НОВОСТИ

Удар по ядерным объектам Ирана заставит его ускорить их развитие, считают в США — Reuters

13:12 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США признают, что любая попытка атаковать ядерные объекты Ирана «может усилить решимость Тегерана разработать ядерное оружие». Об этом пишет агентство Reuters, комментируя возможность израильского удара по ядерной инфраструктуре исламской республики в ответ на иранский ракетный удар 1 октября по Израилю.

«Мы все очень внимательно следим за развитием ситуации в этой области», — сказал в комментарии агентству высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 11.10.2024
Путин на встрече с Пезешкианом отметил рост товарооборота между РФ и Ираном
0
50
13:32 11.10.2024
Нефтяной танкер загорелся в Балтийском море недалеко от города Кюлунгсборн
0
127
13:09 11.10.2024
Собянин: Проект бюджета Москвы сформирован исходя из стратегии до 2030 года
0
160
13:00 11.10.2024
ВС РФ с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами солдат ВСУ
0
175
12:32 11.10.2024
Разведка США не зафиксировала изменений в ядерной доктрине Ирана
0
195
12:20 11.10.2024
Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
0
206
12:05 11.10.2024
Итоговое заявление саммита ВАС не приняли из-за «непримиримых разногласий» — МИД Индии
0
251
12:00 11.10.2024
Поездка Зеленского по странам ЕС не принесет ему желаемых результатов, считает Politico
0
241
11:32 11.10.2024
Турция ввела антидемпинговые пошлины от 6 до 43% на сталь из РФ, КНР, Индии и Японии
0
299
11:20 11.10.2024
ВСУ покинули позиции на западной окраине Часова Яра в ДНР — силовики
0
278

Возврат к списку