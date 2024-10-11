Российские морпехи в Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ — силовики

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские морские пехотинцы уничтожили в курском приграничье разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), трое украинских военнослужащих взяты в плен. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Морпехи ликвидировали украинскую разведгруппу в Курской области. Они также взяли трех пленных», — сказал собеседник агентства.