15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина указала на риски замедления глобальной экономической активности. Внешняя среда для многих экономик остается непростой, отметила председатель ЦБ РФ в ходе второй встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.

«Что касается экономического прогноза, я хотела бы подчеркнуть, что глобальная экономическая активность продолжает расти в третьем квартале 2024 года, однако риски замедления роста уже накапливаются. Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой. Геополитические риски сохраняются и даже в последнее время растут, включая риски глобальной финансовой фрагментации», — сказала Набиуллина.