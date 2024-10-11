0
0
100
НОВОСТИ

Группировка войск «Восток» за неделю освободила Золотую Ниву в ДНР

16:32 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восточная группировка войск на этой неделе освободила населенный пункт Золотая Нива в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате слаженных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 11.10.2024
Три человека погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом в Астраханской области
0
41
17:00 11.10.2024
Украину ждут тяжелые внутренние потрясения — Алаудинов
0
66
16:12 11.10.2024
Южная Корея отрицает отправку беспилотников в Пхеньян — Рёнхап
0
147
16:00 11.10.2024
КНДР выставляет ультиматум Южной Корее и требует прекратить засылать БПЛА — ЦТАК
0
165
15:32 11.10.2024
Набиуллина указала на риски замедления глобальной экономической активности
0
204
15:12 11.10.2024
43 военнослужащих ВСУ за неделю сдались в плен — Минобороны РФ
0
204
15:00 11.10.2024
Израиль еще не принял решение по поводу ответа на удар со стороны Ирана — Bloomberg
0
264
14:32 11.10.2024
Экономики стран БРИКС демонстрируют большую устойчивость — Силуанов
0
280
14:12 11.10.2024
Российские морпехи в Курской области ликвидировали разведгруппу ВСУ — силовики
0
318
14:11 11.10.2024
Собянин: В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы
0
281

Возврат к списку