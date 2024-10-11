16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восточная группировка войск на этой неделе освободила населенный пункт Золотая Нива в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате слаженных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.