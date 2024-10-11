В Бад-Грисбах больше не хотят регистрировать беженцев с Украины

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр курортного города Бад-Грисбах (район Пассау, федеральная земля Бавария) Юрген Фундке отдал распоряжение больше не регистрировать беженцев с Украины. Об этом пишет газета Bild.



По информации издания, с начала сентября около 100 украинских беженцев были размещены в бывшем отеле Columbia. Однако недавно в местную администрацию обратились еще 30 украинцев, нуждающихся в регистрации. Управляющий делами города Маркус Кляйнман отметил, что, в соответствии с законодательством, город обязан регистрировать новых беженцев.



Однако Фундке распорядился прекратить регистрацию новых беженцев. Он подчеркнул, что город больше не сможет принимать людей по причине переполненности местных школ и детских садов. Районные власти считают подобное решение незаконным и угрожают «последствиями». По их утверждению, в городе имеются свободные места для размещения беженцев. Таким образом, решение Фундке стало поводом для споров с вышестоящими властями.





