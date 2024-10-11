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Российские военные спасли из плена 56 жителей курского приграничья

22:25 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил РФ за день спасли из плена 56 жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«За сегодняшний день российскими военнослужащими освобождены 56 жителей приграничья. В Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуированы 7 местных жителей, из Большесолдатского — 6», — говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, люди находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

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