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НОВОСТИ

Алаудинов заявил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

08:40 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

19 населенных пунктов Курской области освобождены от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника <…> 19 населенных пунктов», — сказал он в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

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