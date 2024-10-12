Алаудинов заявил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

19 населенных пунктов Курской области освобождены от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника <…> 19 населенных пунктов», — сказал он в видео, опубликованном в его телеграм-канале.