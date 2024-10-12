Один человек погиб, 11 ранены в результате обстрелов ВСУ Белгородской области — губернатор

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

11 человек получили ранения и один погиб в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область в пятницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«За вчерашний день у нас 11 человек было ранено, мирных жителей. В результате обстрела со стороны ВСУ один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб. Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким», — сказал он.