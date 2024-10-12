МО РФ отменяет положение о кадровом резерве в связи с утратой актуальности — проект
20:30 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны России отменяет положение о кадровом резерве ведомства (гражданская служба) в связи с утратой актуальности, соответствующий проект приказа министра обороны Андрея Белоусова опубликован.
«Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 495 „Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации“ <…> с изменениями, внесенными приказом министра обороны Российской Федерации от 23 ноября 2017 г. № 698», — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу уточняется, что «приказ <…> утратил свою актуальность и будет отменен подготовленным проектом приказа».
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