В Москве 14 октября ожидается дождь со снегом и порывистый ветер - сообщение
21:00 13.10.2024 Источник: Интерфакс
Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в столице с утра и до конца дня в понедельник, сообщил комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, завтра, 14 октября, с 9:00 и до конца суток в столице ожидаются дождь и мокрый снег. Возможно усиление ветра порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.
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