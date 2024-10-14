Объем торговли КНР с РФ в январе — сентябре вырос на 2% и составил $180,35 млрд

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем торговли Китая и России за первые три квартала текущего года достиг $180,35 млрд, увеличившись на 2% в годовом исчислении. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованным данным, импорт российских товаров в Китай за январь — сентябрь вырос на 1,7%, до $97,2 млрд. Экспорт китайской продукции в РФ увеличился на 2,4%, до примерно $83,15 млрд. Положительное сальдо российской стороны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысилось на 3,6%, до $14,05 млрд.