Ситуация на Украине ухудшается, признал Боррель
12:20 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран объединения в Люксембурге.
«Сегодня все, как всегда. Украина и Ближний Восток. И там, и там ситуация ухудшается», — сказал он.
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