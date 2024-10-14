Ситуация на Украине ухудшается, признал Боррель

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран объединения в Люксембурге.

«Сегодня все, как всегда. Украина и Ближний Восток. И там, и там ситуация ухудшается», — сказал он.