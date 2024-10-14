Главы МИД ЕС утвердили санкции против Ирана — DPA

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) вводит новые санкции в отношении Ирана из-за якобы «поставки России баллистических ракет». Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

По его информации, дипломаты сообщили об этом после соответствующего решения министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. Рестрикции, как отмечает DPA, должны коснуться компаний, учреждений и лиц, причастных к производству и поставке данного оружия.