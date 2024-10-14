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НОВОСТИ

Премию по экономике памяти Нобеля вручат за исследования причин благосостояния

14:12 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон получат премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за исследования причин различий благосостояния наций. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Ученых отметили за «исследования о том, как формируются институции и как они влияют на благосостояние», говорится в мотивировочной части решения.

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