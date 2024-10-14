Премию по экономике памяти Нобеля вручат за исследования причин благосостояния
14:12 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученые Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон получат премию Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за исследования причин различий благосостояния наций. Об этом сообщил Нобелевский комитет.
Ученых отметили за «исследования о том, как формируются институции и как они влияют на благосостояние», говорится в мотивировочной части решения.
НОВОСТИ
- 15:12 14.10.2024
- Во Франции планируют принять новый закон о миграции, который станет 32-м за 40 лет
- 15:00 14.10.2024
- Мировой войны не будет, пока КНР и РФ спина к спине укрепляют сотрудничество — посол Китая
- 14:32 14.10.2024
- Белоусов прибыл в Пекин для переговоров с военным руководством КНР
- 14:00 14.10.2024
- ЦБ РФ рассчитывает достичь цель по инфляции в 4% в 2025 году
- 13:32 14.10.2024
- Медведев сравнил пользу от переговоров с США по СНВ с «перемирием с Гитлером в 1945-м»
- 13:20 14.10.2024
- Американская Chevron займется геологоразведкой в граничащей с РФ области Казахстана
- 13:05 14.10.2024
- Главы МИД ЕС утвердили санкции против Ирана — DPA
- 13:00 14.10.2024
- Миграционный план Туска предусматривает отказ в убежище для нелегальных мигрантов — СМИ
- 12:32 14.10.2024
- Эксперт предупредил об угрозе гибридных войн против БРИКС со стороны Запада
- 12:20 14.10.2024
- Ситуация на Украине ухудшается, признал Боррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать