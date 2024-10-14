Темпы роста цен сохраняются на высоком уровне, замедления пока не видно — зампред ЦБ РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста цен сохраняются на высоком уровне, значимых признаков замедления пока не видно. Об этом заявил журналистам зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

«Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись пока не видно», — сказал Заботкин.