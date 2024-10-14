Главы МИД ЕС вновь не смогли разблокировать средства Еврофонда для Украины — Боррель
20:40 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД стран Евросоюза вновь не достигли договоренности о разблокировании средств Европейского фонда мира для поставок оружия Украине, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел в Люксембурге.
«Соглашения все еще нет, но мы его почти достигли», — сказал Боррель. При этом он признал, что «не может быть уверен» в принятии данного решения и на следующей встрече глав МИД в ноябре.
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