Главы МИД ЕС вновь не смогли разблокировать средства Еврофонда для Украины — Боррель

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран Евросоюза вновь не достигли договоренности о разблокировании средств Европейского фонда мира для поставок оружия Украине, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

«Соглашения все еще нет, но мы его почти достигли», — сказал Боррель. При этом он признал, что «не может быть уверен» в принятии данного решения и на следующей встрече глав МИД в ноябре.