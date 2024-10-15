Увеличилось число россиян, ставших банкротами во внесудебном порядке
10:32 15.10.2024 Источник: РБК
В третьем квартале 2024 года многофункциональные центры (МФЦ) объявили о банкротстве 12,6 тыс. россиян — больше, чем за весь прошлый год (9,3 тыс.), следует из статистики «Федресурса», которую изучил РБК.
Речь идет о числе завершенных процедур внесудебного банкротства: получить статус финансово несостоятельных бесплатно и без обращения в суд могут должники, соответствующие определенным критериям. Если заявление должника о финансовой несостоятельности соответствует требованиям, МФЦ принимает его и в большинстве случаев через шесть месяцев после этой даты гражданин объявляется банкротом.
С помощью упрощенного банкротства россиянам удалось списать долги на 17,1 млрд руб.
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