Увеличилось число россиян, ставших банкротами во внесудебном порядке

10:32 Источник: РБК

В третьем квартале 2024 года многофункциональные центры (МФЦ) объявили о банкротстве 12,6 тыс. россиян — больше, чем за весь прошлый год (9,3 тыс.), следует из статистики «Федресурса», которую изучил РБК.

Речь идет о числе завершенных процедур внесудебного банкротства: получить статус финансово несостоятельных бесплатно и без обращения в суд могут должники, соответствующие определенным критериям. Если заявление должника о финансовой несостоятельности соответствует требованиям, МФЦ принимает его и в большинстве случаев через шесть месяцев после этой даты гражданин объявляется банкротом.

С помощью упрощенного банкротства россиянам удалось списать долги на 17,1 млрд руб.

