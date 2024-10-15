Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России своим постановлением утвердило с 1 марта 2025 года возможность для граждан устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. О решении сообщает пресс-служба кабмина.

Как отмечается, подать такое заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ. По той же процедуре самозапрет можно будет и снять — неограниченное число раз.

Все сведения о наложенном самозапрете будут отражаться в кредитной истории россиянина.