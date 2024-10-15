Песков призвал дождаться саммита БРИКС для выводов о статусе в нем Эр-Рияда

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выводы о характере участия Саудовской Аравии в БРИКС можно будет делать по итогам предстоящего в Казани саммита объединения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас будет саммит. Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, и из этого уже будем делать выводы», — сказал представитель Кремля, комментируя ряд публикаций о том, что Эр-Рияд пока не соглашался стать полноправным участником объединения.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября.