Песков призвал дождаться саммита БРИКС для выводов о статусе в нем Эр-Рияда
14:32 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выводы о характере участия Саудовской Аравии в БРИКС можно будет делать по итогам предстоящего в Казани саммита объединения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас будет саммит. Мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите, и из этого уже будем делать выводы», — сказал представитель Кремля, комментируя ряд публикаций о том, что Эр-Рияд пока не соглашался стать полноправным участником объединения.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября.
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