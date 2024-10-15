СМИ сообщают о взломе хакерами ряда объектов критической инфраструктуры Британии
20:10 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Связанные с китайским государством хакеры, вероятно, смогли получить сетевой доступ к объектам критической инфраструктуры в Великобритании в результате кибератак. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, кибератаки были совершены в отношении британских оборонных организаций, энергетических компаний, правительственных структур, Национальной службы здравоохранения и технологических фирм. Отмечается, что подобные атаки носят систематический характер. Согласно агентству, в настоящее время в лейбористском правительстве Великобритании, сформированном по итогам парламентских выборов в июле, ведутся дискуссии о том, стоит ли предавать огласке факты взлома компьютерных систем.
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