0
0
62
НОВОСТИ

СМИ сообщают о взломе хакерами ряда объектов критической инфраструктуры Британии

20:10 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Связанные с китайским государством хакеры, вероятно, смогли получить сетевой доступ к объектам критической инфраструктуры в Великобритании в результате кибератак. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, кибератаки были совершены в отношении британских оборонных организаций, энергетических компаний, правительственных структур, Национальной службы здравоохранения и технологических фирм. Отмечается, что подобные атаки носят систематический характер. Согласно агентству, в настоящее время в лейбористском правительстве Великобритании, сформированном по итогам парламентских выборов в июле, ведутся дискуссии о том, стоит ли предавать огласке факты взлома компьютерных систем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 15.10.2024
ОВА Харьковской области объявила обязательную эвакуацию гражданских лиц из Купянска
0
200
18:25 15.10.2024
Талибы* в трех провинциях Афганистана ввели запрет на показ в СМИ людей и животных
0
218
17:40 15.10.2024
Запад настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине — депутат
0
298
17:12 15.10.2024
Статус ветерана боевых действий могут получить 2,8 тыс. следователей СК и прокуроров
0
300
17:00 15.10.2024
В Турции задержана россиянка, оставившая в аэропорту Антальи новорожденного
0
326
16:32 15.10.2024
Певица Вика Цыганова выступила в Едином пункте по отбору на военную службу в Москве
0
303
16:32 15.10.2024
На Украине уничтожено почти 90% тепловой электрогенерации — премьер
0
374
16:12 15.10.2024
Договор с КНДР включает сотрудничество в обеспечении безопасности, подтвердил Песков
0
367
16:00 15.10.2024
Потери Украины за время боевых действий на курском направлении превысили 23 тыс. человек
0
372
15:32 15.10.2024
Экс-сотрудник СБУ рассказал о причастности Зеленского к терактам в России
0
449

Возврат к списку