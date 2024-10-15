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Трамп: Резервная валюта находится под угрозой, потому что есть Иран, есть Россия, есть Китай

21:00 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что Китай хочет, чтобы доллар перестал быть мировой резервной валютой. Об этом кандидат в президенты США от Республиканской партии сообщил в интервью агентству Bloomberg.

«Резервная валюта находится под угрозой, потому что есть Иран, есть Россия, есть Китай. Но Китай — это та страна, которую стоит опасаться, потому что они этого хотят. Они хотят заполучить символ власти», — считает Трамп.

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