0
0
63
НОВОСТИ

Италия сочла Астронавтический конгресс с 10 тыс. делегатов «секретным» для делегации из РФ

19:30 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни объяснил отказ российской делегации в выдаче виз для участия в 75-м Международном астронавтическом конгрессе тем, что космос представляет стратегический интерес. Конгресс проходит в Милане с 14 по 18 октября, в нем участвуют более 10 тыс. делегатов, исследователи, главы космических агентств и 30 астронавтов.

«Это особый сектор, и мы приняли такое решение (не выдавать визы — прим. ТАСС)», — сказал министр в ходе пресс-конференции со своим польским коллегой. «По таким деликатным темам мы имеем право и обязательства защищать секретность данных и оберегать индустрию», — добавил он. Таяни также выразил недоумение, что РФ возмущена таким решением Италии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 17.10.2024
AI Journey на GITEX Global 2024: эксперты обсудили пути к сильному искусственному интеллекту
0
4
19:05 17.10.2024
Лукашенко рассказал, почему на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы
0
115
17:40 17.10.2024
Годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78% — Медведев
0
229
17:12 17.10.2024
Источник Sky News Arabia подтвердил гибель главы политбюро ХАМАС в Рафахе
0
298
17:00 17.10.2024
Зеленский в Брюсселе не смог ответить на вопросы с критикой его «плана»
0
296
16:47 17.10.2024
Sminex приобрела компанию «Инград» у концерна «Россиум»
0
284
16:32 17.10.2024
Дума устанавливает МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году
0
298
16:12 17.10.2024
Путин встретится с руководством СМИ стран БРИКС
0
326
16:00 17.10.2024
ЕС и страны Запада проигрывают в конфликте на Украине — Орбан
0
346
15:44 17.10.2024
Певица Анастасия Спиридонова выступила в Едином пункте по отбору на военную службу в Москве
0
316

Возврат к списку