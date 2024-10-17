Италия сочла Астронавтический конгресс с 10 тыс. делегатов «секретным» для делегации из РФ
19:30 17.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни объяснил отказ российской делегации в выдаче виз для участия в 75-м Международном астронавтическом конгрессе тем, что космос представляет стратегический интерес. Конгресс проходит в Милане с 14 по 18 октября, в нем участвуют более 10 тыс. делегатов, исследователи, главы космических агентств и 30 астронавтов.
«Это особый сектор, и мы приняли такое решение (не выдавать визы — прим. ТАСС)», — сказал министр в ходе пресс-конференции со своим польским коллегой. «По таким деликатным темам мы имеем право и обязательства защищать секретность данных и оберегать индустрию», — добавил он. Таяни также выразил недоумение, что РФ возмущена таким решением Италии.
НОВОСТИ
- 19:40 17.10.2024
- AI Journey на GITEX Global 2024: эксперты обсудили пути к сильному искусственному интеллекту
- 19:05 17.10.2024
- Лукашенко рассказал, почему на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы
- 17:40 17.10.2024
- Годовой план комплектования ВС РФ контрактниками выполнен на 78% — Медведев
- 17:12 17.10.2024
- Источник Sky News Arabia подтвердил гибель главы политбюро ХАМАС в Рафахе
- 17:00 17.10.2024
- Зеленский в Брюсселе не смог ответить на вопросы с критикой его «плана»
- 16:47 17.10.2024
- Sminex приобрела компанию «Инград» у концерна «Россиум»
- 16:32 17.10.2024
- Дума устанавливает МРОТ на уровне 22 440 рублей в 2025 году
- 16:12 17.10.2024
- Путин встретится с руководством СМИ стран БРИКС
- 16:00 17.10.2024
- ЕС и страны Запада проигрывают в конфликте на Украине — Орбан
- 15:44 17.10.2024
- Певица Анастасия Спиридонова выступила в Едином пункте по отбору на военную службу в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать