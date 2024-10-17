Италия сочла Астронавтический конгресс с 10 тыс. делегатов «секретным» для делегации из РФ

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни объяснил отказ российской делегации в выдаче виз для участия в 75-м Международном астронавтическом конгрессе тем, что космос представляет стратегический интерес. Конгресс проходит в Милане с 14 по 18 октября, в нем участвуют более 10 тыс. делегатов, исследователи, главы космических агентств и 30 астронавтов.

«Это особый сектор, и мы приняли такое решение (не выдавать визы — прим. ТАСС)», — сказал министр в ходе пресс-конференции со своим польским коллегой. «По таким деликатным темам мы имеем право и обязательства защищать секретность данных и оберегать индустрию», — добавил он. Таяни также выразил недоумение, что РФ возмущена таким решением Италии.