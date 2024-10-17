AI Journey на GITEX Global 2024: эксперты обсудили пути к сильному искусственному интеллекту

19:40

В ходе сессии «AI Journey: путешествие в мир искусственного интеллекта» на крупнейшей международной технологической выставке GITEX Global 2024 в Дубае спикеры Сбера, Института AIRI и группы компаний ЦРТ рассказали о развитии технологий искусственного интеллекта (AI) в России и за рубежом.

Специалисты в своих выступлениях обсудили, каким образом мультимодальность способна повысить эффективность больших языковых моделей (LLM), какие шаги необходимы для разработки суверенной языковой модели и почему молодежи важно развивать критическое мышление при работе с AI.

Семен Буденный, кандидат физико-математических наук, начальник Управления развития перспективных технологий AI Сбербанка и научный консультант Института AIRI, сделал доклад о флагманских разработках Сбера в области генеративного искусственного интеллекта (GenAI), нейросетевой модели GigaChat и нейросети по генерации изображений и видео Kandinsky. Спикер также акцентировал внимание на сильном искусственном интеллекте (AGI) – следующей потенциальной ключевой вехе развития машинного интеллекта после GenAI с промежуточной вехой интерактивного AI, – а также обозначил отличительные особенности развития AGI и фазы его технологической зрелости в соответствии с когнитивными навыками.

Дмитрий Бугайченко, кандидат физико-математических наук, начальник отдела развития искусственного интеллекта в B2C Сбербанка, осветил вопрос синергии LLM и классических подходов в разработке AI-решений. Опираясь на примеры лидеров индустрий и Сбера, спикер предложил рассмотреть возможности, которые при этом открываются, включая новые сценарии взаимодействия рекомендательной системы с человеком.

Диана Злобина, руководитель развития сервиса GigaChat Сбербанка, призвала использовать инновационные решения для сокращения технологического разрыва, а не для его усиления. Она подчеркнула, что при правильном применении AI-инструменты способны изменить мир к лучшему. Спикер отметила, что Сбер стремится внедрять технологии и формировать лучшие практики, в том числе в части этики искусственного интеллекта, выступать примером на уровне российского и международного бизнеса.

Иван Оселедец, доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха, подчеркнул, что система образования должна принять новую технологическую революцию и адаптироваться к работе с AI-инструментами. Используя в классе AI-сервисы – ChatGPT, Kandinsky, GigaChat и аналогичные модели, – учителя помогают школьникам и студентам осваивать новые технологии. При формировании образовательных программ необходимо делать упор на развитие критического мышления учеников, чтобы они не перекладывали ответственность на AI-ассистентов, а учились эффективно пользоваться новыми инструментами.

Андрей Кузнецов, кандидат технических наук, директор лаборатории FusionBrain Института AIRI, рассказал, что языковые модели уже стали стандартом эффективных решений для науки и бизнеса, однако окружающий мир не ограничивается языком. Вывести языковые модели на новый уровень способна мультимодальность. Архитектуры на ее основе позволяют решать широкий спектр привычных каждому человеку задач на стыке текста, изображений, аудио, видео и других типов данных. Спикер сфокусировался на современных трендах и будущих востребованных задачах для исследования мультимодальных моделей.

Евгений Зубаков, коммерческий директор группы компаний ЦРТ, отметил, что LLM могут оказать существенное влияние на мировую экономику. Актуальный вопрос для большинства зарубежных стран – создание суверенной большой языковой модели. Для этого важно учесть все локальные нормы и стандарты, определить потребности, выбрать архитектуру, собрать данные, обработать их и как итог – обучить модель. Оценка, тестирование и поддержка искусственного интеллекта — не менее важные этапы, поскольку только так можно убедиться в том, что модель эффективна и соответствует требованиям.

AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») – одна из крупнейших международных конференций в сфере AI. Мероприятие собирает на одной площадке ведущих экспертов, ученых и представителей бизнеса со всего мира для обсуждения самых трендовых тем в этой области. В этом году главное мероприятие пройдет в Москве уже в девятый раз. Спикеры охватят актуальные вопросы, которые определяют следующие шаги в развитии искусственного интеллекта: AGI, LLM, CV, квантовые технологии, GenAI, AI в сфере ESG и многое другое. В этом году трек под эгидой AIJ включен в программу ведущих международных профильных конференций в Узбекистане, Индии и ОАЭ.