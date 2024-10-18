Россия в 2023 г. направила 78% экспорта нефти в две страны БРИКС — Индию и Китай
12:32 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в 2023 году нарастила до 78% долю экспорта своей нефти двум партнерам по БРИКС — Индии и Китаю — против 32% в 2021 году, говорится в докладе «Энергия БРИКС+: двигатель нового мирового порядка» международного дискуссионного клуба «Валдай» за авторством замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, который имеется в распоряжении ТАСС. При этом странам БРИКС еще предстоит создать систему расчетов за энергоресурсы, которая не будет уязвима перед санкциями США.
«Когда страны „Группы семи“ решили задавить российскую экономику и энергетику санкциями, альтернативные механизмы торговли, включая перевозки, страхование и расчеты за энергоносители, пришлось создавать в пожарном режиме и практически с нуля. Поставки нефти из России в Индию в 2023 году выросли в 18 раз по сравнению с 2021 годом (с 4,5 до 82 млн тонн), а в Китай — на треть (с 80 до 107 млн тонн). В результате 78% российского экспорта сырой нефти пришлось на этих двух партнеров по БРИКС, хотя еще в 2021 году их доля составляла 32%», — сказано в документе.
Вместе с тем втрое (с 12 до 36 млн тонн) выросли поставки нефтепродуктов из Индии и Китая в Европу, отмечается в докладе.
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