Сбер, Минфин и ВШЭ объединили усилия по финансовому просвещению граждан

16:20

18 октября на Московском финансовом форуме Минфин России, Сбер и Высшая школа экономики заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения планируется реализация совместных проектов в области инвестиций, страхования, личного финансового планирования, цифровой киберграмотности. Цель этих проектов – научить россиян инвестировать, планировать бюджет, эффективно управлять деньгами и игнорировать мошенников. Документ подписали заместитель министра финансов Иван Чебесков, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский и проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин.

Исследования показывают, что сегодня лишь половина россиян откладывают деньги с зарплаты и имеют сбережения. Это влияет как на личное благосостояние людей, так и на экономику страны в целом. Улучшение финансового благосостояния граждан, в том числе за счет финансового просвещения россиян – приоритетная для страны задача. Минфин России, Сбер и Высшая школа экономики договорились усилить эту работу.

«Финансовая культура в России развивается, но темпы ее развития недостаточно высоки, – констатировал Руслан Вестеровский. – Наша задача научить людей конкретным прикладным вещам, которые помогают максимально эффективно распоряжаться своими деньгами. Грамотный человек, понимающий устройство финансовых рынков, умеет откладывать часть заработка на осознанные цели и получать со своих сбережений дополнительный доход. Способен планировать личный бюджет, приоритизировать важное и деприоритизировать несущественное. Разбирается в банковских продуктах и знает, как выбрать оптимальные для себя. Понимает, зачем нужны страховка и подушка безопасности. Легко распознает мошенничество. Вместе с нашими партнёрами из Минфина и Высшей школы экономики мы продолжим работать над тем, чтобы эти навыки и жизненные принципы стали частью культурного кода каждого жителя нашей страны, независимо от уровня дохода, возраста и профессии».

«Зачастую именно низкий уровень финансовой грамотности мешает гражданам достигать долгосрочных целей. Например, накопить на жилье или образование своих детей, – отметил Иван Чебесков. – Более того, граждане, обладающее высокой финансовой грамотностью, реже попадаются на удочку мошенников. Поэтому при разработке новых образовательных проектов будет большое внимание уделено банковским продуктам, инвестициям, страхованию, личному финансовому планированию, долгосрочным накопительным программам и киберграмотности. Граждане должны выработать иммунитет к мошенничеству».

«В современном мире финансовая культура стала необходимой универсальной компетенцией для всех людей. Она нужна для того, чтобы грамотно распоряжаться своими доходами для обеспечения благосостояния семей, и для эффективного противостояния мошенникам, которые используют все новые уловки и технологии, – пояснил Сергей Рощин. – Университет – это в первую очередь про образование, про обучение. Но не только про обучение студентов, а про обучение всех групп населения актуальным знаниям и навыкам. Подписанное соглашение позволит объединить экспертизу, технологии обучения и ресурсы Министерства финансов РФ, Сбера, и НИУ ВШЭ для формирования финансовой культуры у населения нашей страны».