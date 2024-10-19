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НОВОСТИ

На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы

09:10 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть кубинской столицы в поздние часы пятницы остается без света из-за энергокризиса, на улицах темно, и не работают светофоры, сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы.

Крупные отели, где есть собственные дизельные генераторы и где обычно в случае долгих отключений света можно зарядить телефон, сейчас работают только на постояльцев. В пятницу в Гаване и других городах страны, где также нет электричества, были отменены занятия в школах, многие организации не работали. Были открыты некоторые частные рестораны, у которых есть собственные дизельные генераторы.

Министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы сообщило о неожиданном сбое на теплоэлектростанции Antonio Guiteras около 11 часов утра (18:00 мск) 18 октября. В результате произошло полное отключение национальной электро-энергетической системы.

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