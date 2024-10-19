Судебная статистика: 70 человек осуждены в РФ за г госизмену и шпионаж в первой половине 2024 г.

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские суды вынесли в первом полугодии этого года приговоры 70 лицам по обвинению в госизмене или шпионаже, один из них осужден на пожизненное лишение свободы. Об этом свидетельствует судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде, которую изучил корреспондент ТАСС.

В первом полугодии по ст. 275 УК РФ (госизмена) осуждены 52 человека, в том числе один — к пожизненному заключению.