Китайская компания подала в суд иск на Пентагон

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский производитель гражданских беспилотников DJI подал судебный иск против Пентагона за включение в санкционный список. Об этом говорится в заявлении, предоставленном ТАСС компанией.

«DJI подала иск против Министерства обороны США за ошибочное включение в санкционный список китайских военных компаний», — отмечается в заявлении. DJI указала, что всегда продвигала применение гражданских беспилотников и выступала против использования своей продукции в военных целях. Компания подчеркнула, что «не принадлежит китайским военным и не контролируется ими».