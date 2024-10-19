Объемы экспорта из Китая в РФ в прошлом месяце поставили новый рекорд - СМИ
09:25 19.10.2024 Источник: РБК
В прошлом месяце китайский экспорт в Россию в денежном выражении составил $11,25 млрд, это новый рекорд, передает со ссылкой на таможенные данные КНР South China Morning Post (SCMP).
Это самый высокий показатель за месяц, отмечает издание. В годовом исчислении рост составил 16,6% — это самый быстрый темп роста в текущем году. В августе он составлял 10,1%, отмечает Reuters.
Однако импорт Китая из России сократился на 9,2% в годовом исчислении; в августе падение было ниже — только на 1,1%.
Товарооборот между странами за девять месяцев этого года увеличился на 2,7% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,28 трлн юаней ($180,3 млрд), указывает Reuters. (РБК)
НОВОСТИ
- 09:35 19.10.2024
- В Москву возвращается сентябрьская погода: температура воздуха будет выше нормы- синоптики
- 09:30 19.10.2024
- Китайская компания подала в суд иск на Пентагон
- 09:25 19.10.2024
- Судебная статистика: 70 человек осуждены в РФ за г госизмену и шпионаж в первой половине 2024 г.
- 09:10 19.10.2024
- На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы
- 09:00 19.10.2024
- ООН констатирует рост площади плантаций коки в Колумбии
- 22:41 18.10.2024
- Украина заверила Венгрию, что обеспечит поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба»
- 22:00 18.10.2024
- Законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри нужно доработать, учесть монашество — РПЦ
- 21:20 18.10.2024
- Путин похвалил Запад за признание невозможности «победить Россию на поле боя»
- 20:40 18.10.2024
- Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 года
- 20:00 18.10.2024
- МУС быстро замолчал насчет Ближнего Востока после окрика из США — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать