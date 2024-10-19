Объемы экспорта из Китая в РФ в прошлом месяце поставили новый рекорд - СМИ

09:25 Источник: РБК

В прошлом месяце китайский экспорт в Россию в денежном выражении составил $11,25 млрд, это новый рекорд, передает со ссылкой на таможенные данные КНР South China Morning Post (SCMP).

Это самый высокий показатель за месяц, отмечает издание. В годовом исчислении рост составил 16,6% — это самый быстрый темп роста в текущем году. В августе он составлял 10,1%, отмечает Reuters.

Однако импорт Китая из России сократился на 9,2% в годовом исчислении; в августе падение было ниже — только на 1,1%.

Товарооборот между странами за девять месяцев этого года увеличился на 2,7% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,28 трлн юаней ($180,3 млрд), указывает Reuters. (РБК)

