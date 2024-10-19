В Москву возвращается сентябрьская погода: температура воздуха будет выше нормы- синоптики
09:35 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Малооблачная погода без осадков продлится в Москве с субботы до конца следующей недели. Температура будет превышать норму на 3-4 градуса, такая погода больше соответствует сентябрю, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На следующей неделе изменение положения центра циклона приведет к тому, что воздушная масса будет перемещаться с запада, днем в понедельник [прогнозируется] 11-13 градусов. Во вторник, среду ночные температуры составят 3-5, даже до 6 градусов минимальные, а дневные — 9-13 градусов. Такая погода соответствует больше последним дням сентября по климату, это значит, что на следующей неделе температура будет выше нормы примерно на 3-4 градуса. Можно сказать, она будет отставать от своего климатического развития примерно на 3 недели», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:30 19.10.2024
- Китайская компания подала в суд иск на Пентагон
- 09:25 19.10.2024
- Объемы экспорта из Китая в РФ в прошлом месяце поставили новый рекорд - СМИ
- 09:25 19.10.2024
- Судебная статистика: 70 человек осуждены в РФ за г госизмену и шпионаж в первой половине 2024 г.
- 09:10 19.10.2024
- На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы
- 09:00 19.10.2024
- ООН констатирует рост площади плантаций коки в Колумбии
- 22:41 18.10.2024
- Украина заверила Венгрию, что обеспечит поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба»
- 22:00 18.10.2024
- Законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри нужно доработать, учесть монашество — РПЦ
- 21:20 18.10.2024
- Путин похвалил Запад за признание невозможности «победить Россию на поле боя»
- 20:40 18.10.2024
- Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 года
- 20:00 18.10.2024
- МУС быстро замолчал насчет Ближнего Востока после окрика из США — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать