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В Москву возвращается сентябрьская погода: температура воздуха будет выше нормы- синоптики

09:35 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Малооблачная погода без осадков продлится в Москве с субботы до конца следующей недели. Температура будет превышать норму на 3-4 градуса, такая погода больше соответствует сентябрю, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На следующей неделе изменение положения центра циклона приведет к тому, что воздушная масса будет перемещаться с запада, днем в понедельник [прогнозируется] 11-13 градусов. Во вторник, среду ночные температуры составят 3-5, даже до 6 градусов минимальные, а дневные — 9-13 градусов. Такая погода соответствует больше последним дням сентября по климату, это значит, что на следующей неделе температура будет выше нормы примерно на 3-4 градуса. Можно сказать, она будет отставать от своего климатического развития примерно на 3 недели», — сказал он.

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