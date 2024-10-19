Силуанов: Мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета на 2024 год
10:15 19.10.2024 Источник: РБК
Федеральный бюджет может потратить в 2024 году дополнительно до 1,5 трлн руб., сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК. Он уточнил, что большинство этих средств пойдет на субсидирование банкам льготной ипотеки в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, на обслуживание госдолга и на обеспечение потребностей Минобороны и силовых ведомств.
«Действительно, мы на предстоящую трехлетку составили бюджет исходя из бюджетного правила. <...> Теперь вопрос о текущем годе. Да, мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета. Связано это с чем? С тем, что возникли в течение года незапланированные траты», — сказал министр.
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