На программу льготной ипотеки на селе правительством РФ будет направлено 6,8 млрд руб
10:30 20.10.2024 Источник: Интерфакс
Более 6,8 млрд рублей будет направлено на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте кабинета министров.
"Из общей суммы более 6,4 млрд рублей предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых. Решение позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тыс. ранее выданных займов", - говорится в сообщении.
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