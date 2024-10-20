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НОВОСТИ

На программу льготной ипотеки на селе правительством РФ будет направлено 6,8 млрд руб

10:30 20.10.2024 Источник: Интерфакс

Более 6,8 млрд рублей будет направлено на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте кабинета министров.

"Из общей суммы более 6,4 млрд рублей предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых. Решение позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тыс. ранее выданных займов", - говорится в сообщении.

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