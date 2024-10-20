0
0
0
НОВОСТИ

Суммарный уровень госдолга стран мира скоро может перевалить за 100 триллионов долл -СМИ

11:30 20.10.2024 Источник: РБК

Долговая нагрузка продолжает расти практически во всех странах мира, уровень госдолга уже в этом году может достичь рекордных $100 трлн, в основном за счет США и Китая, пишет Bloomberg в статье «Мировая фискальная бомба на $100 трлн продолжает тикать».

По подсчетам агентства, по итогам 2024 года уровень долговой нагрузки во всем мире составлял 94,8%. При этом в США — 97,4%, в Китае — 62,1%, в Японии — 254%, во Франции — 111,3%, а в Великобритании — 103,2%. В целом в странах G7 уровень долга составил 125,9%, а к 2050 году он может вырасти до 188%. (РБК)

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 20.10.2024
Париж направляет Киеву старую технику, которую военные собирались менять на более современную - Лекорню
0
132
10:30 20.10.2024
На программу льготной ипотеки на селе правительством РФ будет направлено 6,8 млрд руб
0
169
09:30 20.10.2024
В Молдавии проходят президентские выборы и референдум по вступлению в ЕС
0
212
09:00 20.10.2024
За прошедшую ночь в небе над Россией было сбито более сотни украинских беспилотников
0
223
20:30 19.10.2024
Нетаньяху: Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку
0
1111
20:10 19.10.2024
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 95 российских военнослужащих - МО РФ
0
815
18:50 19.10.2024
В центрах подготовки ВСУ сократилось число новобранцев - СМИ
0
959
16:31 19.10.2024
Париж отправит Украине первые истребители Mirage-2000 в начале 2025 года - МИД Франции
0
991
15:30 19.10.2024
Запустить работу ЗАЭС можно за несколько месяцев, если восстановить инфраструктуру - Балицкий
0
1026
14:50 19.10.2024
Вся Куба уже вторые сутки живет почти без электричества
0
1209

Возврат к списку