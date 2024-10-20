Суммарный уровень госдолга стран мира скоро может перевалить за 100 триллионов долл -СМИ
11:30 20.10.2024 Источник: РБК
Долговая нагрузка продолжает расти практически во всех странах мира, уровень госдолга уже в этом году может достичь рекордных $100 трлн, в основном за счет США и Китая, пишет Bloomberg в статье «Мировая фискальная бомба на $100 трлн продолжает тикать».
По подсчетам агентства, по итогам 2024 года уровень долговой нагрузки во всем мире составлял 94,8%. При этом в США — 97,4%, в Китае — 62,1%, в Японии — 254%, во Франции — 111,3%, а в Великобритании — 103,2%. В целом в странах G7 уровень долга составил 125,9%, а к 2050 году он может вырасти до 188%. (РБК)
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