На Кубе пока что не получается восстановить энергосистему страны
14:28 20.10.2024 Источник: Интерфакс
Экстренные службы Кубы пока что не могут восстановить энергосистему страны, вышедшую из строя в минувшую пятницу, сообщили в воскресенье западные СМИ.
"Процесс повторного подключения энергетической системы остается сложным", - говорится в сообщении министерства энергетики.
По данным СМИ, ремонтным бригадам трижды не удалось перезапустить систему. В министерстве отмечали, что очередные неполадки, не позволившее покончить с блэкаутом, случились в подсистеме, куда входит Гавана.
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