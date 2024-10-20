На Кубе пока что не получается восстановить энергосистему страны

14:28 Источник: Интерфакс

Экстренные службы Кубы пока что не могут восстановить энергосистему страны, вышедшую из строя в минувшую пятницу, сообщили в воскресенье западные СМИ.

"Процесс повторного подключения энергетической системы остается сложным", - говорится в сообщении министерства энергетики.

По данным СМИ, ремонтным бригадам трижды не удалось перезапустить систему. В министерстве отмечали, что очередные неполадки, не позволившее покончить с блэкаутом, случились в подсистеме, куда входит Гавана.