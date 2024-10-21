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Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерным оружием и биотерроризмом

14:00 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потенциальные угрозы, исходящие от искусственного интеллекта (ИИ), ставят эту технологию в один ряд с ядерным и биологическим оружием. Такое мнение выразил миллиардер и основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс.

«Мы достигли большого прогресса. [Но] есть <…>: изменение климата, ядерное оружие, биотерроризм и ИИ», — приводит его слова британская газета Daily Mirror, отмечая, что Гейтс ставит эти угрозы в один ряд. «Я нахожу темпы [развития] ИИ удивительными и немного пугающими», — добавил он. В то же время Гейтс признал, что искусственный интеллект может использоваться и в благих целях, в том числе для облегчения доступа к образованию и медицинским услугам.

Ранее в интервью газете The Independent Гейтс сообщил, что ИИ изменит общество больше любых других технологических и научных достижений человечества и властям разных стран придется вмешиваться в этот процесс. По его оценке, у технологии искусственного интеллекта «нет потолка», а будущая ИИ-революция «переформатирует общество в большей степени», чем предыдущие скачки в развитии человечества за всю историю его существования.

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