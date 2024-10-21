Голландские активисты заблокировали шлюзы, пытаясь остановить круизное судно

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экологические активисты из движения Extinction Rebellion вновь временно заблокировали шлюзы в городе Эймёйден, пытаясь остановить круизное судно Virtuosa. Об этом сообщил телеканал NOS.

По данным вещательной корпорации, четверо активистов в понедельник приковали себя цепями к шлюзам, чтобы привлечь внимание к загрязнению окружающей среды круизными судами. Extinction Rebellion уже несколько раз в этом году блокировала шлюзы в Эймёйдене.

Полиция освободила тех, кто приковал себя цепями, и вывезла их и других протестующих на полицейских фургонах. После этого круизное судно продолжило путь в Амстердам.