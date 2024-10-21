Новый пакет помощи Киеву от США не изменит ситуацию на поле боя — обозреватель Bild
18:00 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новая военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов не сможет изменить ситуацию на поле боя и оказать влияние на расстановку сил. Такое мнение выразил обозреватель германской газеты Bild Юлиан Рёпке.
«Ничто из этого не ново. Ничто из этого не изменит ход событий. Ничто из этого не остановит Россию от продвижения на запад», — написал он на странице в соцсети X.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин, который находится с официальным визитом в Киеве, объявил об очередном обязательстве предоставить Украине вооружения на $400 млн, включая боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.
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