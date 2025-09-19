0
НОВОСТИ

Россия опережает другие страны по развитию биометрии, отметили в Сбере

10:45 19.09.2025

Фото пресс-службы Сбера
Россия намного опережает другие, в том числе развитые страны по внедрению биометрии. Об этом директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев рассказал на пленарном заседании «Новый технологический код России: высокие технологии для безопасности и инноваций», которое состоялось в рамках Чемпионата высоких достижений в Великом Новгороде.

По его словам, в Европе избыточное регулирование привело к отказу от технологии на начальном этапе. В США применение ограничено регулированием каждого штата, и только недавно в метро Вашингтона появилась оплата банковской картой, да и сейчас далеко не каждый турникет примет карту.

В России в этом году запустили оплату по улыбке, один из самых безопасных и удобных способов оплаты, в метро сразу в нескольких городах, она пилотируется в наземном транспорте в Рязани, рассказал Олег Евсеев: «У нас уже миллион поездок по биометрии в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Сегодня каждый третий терминал в магазине готов принять оплату по биометрии».

Причем эта технология создавалась Сбером с нуля на основе собственных разработок, добавил Олег Евсеев. «Весь мир говорит, что для безопасного распознавания лица нужны дорогущие 3D-камеры (в Китае это прописано в законодательстве). А мы сказали – нет, нам нужно недорогое устройство для массового тиража. Наши инженеры разработали алгоритм, который делает распознавание по лицу абсолютно безопасным на обычных 2D-камерах. Это прорыв в области искусственного интеллекта. Самое главное: терминал с 3D-камерой стоит от 300 долларов США, наш терминал стоит до 100 долларов», - подчеркнул он.

