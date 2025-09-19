Россия опережает другие страны по развитию биометрии, отметили в Сбере
10:45 19.09.2025
|Фото пресс-службы Сбера
По его словам, в Европе избыточное регулирование привело к отказу от технологии на начальном этапе. В США применение ограничено регулированием каждого штата, и только недавно в метро Вашингтона появилась оплата банковской картой, да и сейчас далеко не каждый турникет примет карту.
В России в этом году запустили оплату по улыбке, один из самых безопасных и удобных способов оплаты, в метро сразу в нескольких городах, она пилотируется в наземном транспорте в Рязани, рассказал Олег Евсеев: «У нас уже миллион поездок по биометрии в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Сегодня каждый третий терминал в магазине готов принять оплату по биометрии».
Причем эта технология создавалась Сбером с нуля на основе собственных разработок, добавил Олег Евсеев. «Весь мир говорит, что для безопасного распознавания лица нужны дорогущие 3D-камеры (в Китае это прописано в законодательстве). А мы сказали – нет, нам нужно недорогое устройство для массового тиража. Наши инженеры разработали алгоритм, который делает распознавание по лицу абсолютно безопасным на обычных 2D-камерах. Это прорыв в области искусственного интеллекта. Самое главное: терминал с 3D-камерой стоит от 300 долларов США, наш терминал стоит до 100 долларов», - подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 11:05 19.09.2025
- МИД Белоруссии объявил персоной нон грата чешского дипломата
- 11:00 19.09.2025
- 83% родителей в России занимаются самолечением своих детей — Мурашко
- 10:32 19.09.2025
- Британская лесть, похоже, не изменила мнение Трампа по Украине и Израилю — NYT
- 10:20 19.09.2025
- Число запросов на поездки китайцев в РФ увеличилось в 5 раз на фоне сообщений о безвизе
- 10:05 19.09.2025
- Число иностранных наемников на Украине значительно сократилось из-за потерь — депутат
- 10:00 19.09.2025
- Более 72% автотранспорта в России старше 10 лет
- 09:32 19.09.2025
- Запад и Зеленский затянут бои на Украине до лета 2026 года — эксперт КНР
- 09:20 19.09.2025
- Армия РФ, прорвав оборону ВСУ, с ходу вошла в Ямполь в ДНР — Марочко
- 09:05 19.09.2025
- Минфин РФ в бюджете на 2026 год закладывает ключевую ставку 12-13% — Силуанов
- 09:00 19.09.2025
- Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА над Крымом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать