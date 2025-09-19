Британская лесть, похоже, не изменила мнение Трампа по Украине и Израилю — NYT
10:32 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пышный прием, который устроили британцы президенту Дональду Трампу, потешил его самолюбие, но, похоже, не изменил мнение главы американской администрации по волнующим Лондон вопросам безопасности, касающихся Украины и Израиля. Такое мнение высказала американская газета The New York Times (NYT).
Издание считает, что визит Трампа в основном был обставлен «лестью и торжественностью», но не «привел к каким-либо политическим прорывам». «Два дня пышных зрелищ с позолоченными экипажами и марширующими гренадерами, пролетами пилотажных групп и парашютистами с флагами явно оставили Трампа довольным», — полагает NYT.
Однако, продолжила газета, совершенно не ясно, принесет ли эта «беспрецедентная демонстрация гостеприимства» какие-либо «долгосрочные приобретения для Великобритании». «Не похоже, что Трамп смягчил условия торгового соглашения, которое Великобритания ранее согласовала с Соединенными Штатами. Он также не обещал оказать какое-либо новое давление по двум вопросам безопасности, которые больше всего волнуют Великобританию: это война России на Украине и военная кампания Израиля в секторе Газа», — пишет издание.
При этом NYT указала, что отсутствие скандалов и жестких обменов мнениями между Трампом, королем Карлом III и премьер-министром Киром Стармером можно уже считать признаками успешного визита.
