Число запросов на поездки китайцев в РФ увеличилось в 5 раз на фоне сообщений о безвизе
10:20 19.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интерес граждан КНР к поездкам в Россию значительно вырос на фоне сообщений о потенциальном введении безвизового режима в отношении китайских граждан. Об этом сообщил председатель ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов в ходе Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» в Хабаровске.
«Наши коллеги, туроператоры из КНР, показывают, что даже само заявление [президента РФ] Владимира Владимировича Путина о том, что открывается безвизовый въезд в Россию для китайских граждан, уже повысило на 30% интерес к Российской Федерации. А количество запросов на поездки в Россию увеличились уже в пять раз», — сказал Львов на пленарной дискуссии форума.
