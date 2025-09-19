10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество иностранных наемников и военнослужащих подразделений стран НАТО, которые воюют в рядах Вооруженных сил Украины, значительно сократилось из-за существенных потерь в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил Александр Бородай.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ, места хранения и цеха производства БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

«Сильно изменилась ситуация с наемниками: в 2022–2023 годах их было очень много, тем более что в значительной степени это были не наемники, а воинские контингенты НАТО. Эти контингенты понесли существенные потери, и сейчас никто не торопится эти контингенты снова пускать в ход. Угрожать — угрожают, но реально нет. Есть просто действительно реальные наемники, но они тоже несут потери и не торопятся возвращаться на Украину. Поэтому наемников на линии боевого соприкосновения стало гораздо меньше, чем было», — сказал собеседник агентства.

По его словам, большая часть наемников — граждане Колумбии, но даже они значительно сократили свое присутствие в зоне спецоперации.