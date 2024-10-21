Минцифры направит более 100 млрд руб. на финансирование запусков отечественных спутников

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ намерено направить более 100 млрд рублей на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков отечественной группировки спутников скоростного доступа в интернет, сообщается в Telegram-канале министерства

Российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») планирует к концу 2027 года запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года — 383. Сама группировка создается в рамках государственно-частного партнерства. «Более 300 млрд рублей инвестирует „Бюро 1440“ в строительство аппаратов и инфраструктуры. Более 100 млрд рублей направит Минцифры на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков», — говорится в сообщении.