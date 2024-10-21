0
0
0
НОВОСТИ

Минцифры направит более 100 млрд руб. на финансирование запусков отечественных спутников

21:20 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минцифры РФ намерено направить более 100 млрд рублей на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков отечественной группировки спутников скоростного доступа в интернет, сообщается в Telegram-канале министерства

Российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС холдинг») планирует к концу 2027 года запустить 292 аппарата собственной разработки, а до 2030 года — 383. Сама группировка создается в рамках государственно-частного партнерства. «Более 300 млрд рублей инвестирует „Бюро 1440“ в строительство аппаратов и инфраструктуры. Более 100 млрд рублей направит Минцифры на компенсацию ставки по льготным кредитам и финансирование запусков», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 21.10.2024
В саммите БРИКС примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций
0
119
20:00 21.10.2024
«Детский» бюджет в ближайшие три года превысит 10 трлн рублей — Володин
0
160
19:20 21.10.2024
СМИ сообщили содержание 15-го пакета санкций ЕС против России
0
245
18:40 21.10.2024
ВС РФ поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ — МО РФ
0
286
18:00 21.10.2024
Новый пакет помощи Киеву от США не изменит ситуацию на поле боя — обозреватель Bild
0
290
17:32 21.10.2024
Россия никогда не делала ничего негативного в отношении Индии — глава индийского МИД
0
376
17:12 21.10.2024
Экономика Украины рухнула, Киеву следует поднять планку мобилизации до 30 лет — эксперт
0
419
17:00 21.10.2024
Британия не собирается платить репарации или извиняться за работорговлю — канцелярия
0
415
16:32 21.10.2024
Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ и админресурсом на выборах — ОБСЕ
0
428
16:12 21.10.2024
ЕС молчит о мирных жертвах Ливана, так как слишком «занят» Украиной — ливанский политик
0
404

Возврат к списку