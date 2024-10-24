Кредит Киеву под доходы от активов РФ выдается на 45 лет — Совет ЕС

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кредит Евросоюза Киеву в 35 млрд евро, который должен выплачиваться из доходов от замороженных активов России, и станет составной частью кредита Группы семи на 45 млрд евро, будет иметь максимальный срок погашения до 45 лет. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.