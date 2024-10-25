Саммит БРИКС стал очевидным дипломатическим успехом Путина — El País
15:32 25.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит «БРИКС плюс» в Казани является очевидным дипломатическим успехом президента России Владимира Путина. Об этом говорится в редакционной статье испанской газеты El País.
По ее версии, встреча показывает, что западные санкции не смогли изолировать Москву. На саммите присутствовало заметное число лидеров из стран — членов группы, а также из государств, которые потенциально являются будущими партнерами БРИКС. Российский лидер продемонстрировал, что несмотря на западные санкции из-за конфликта на Украине, он вовсе не изолирован.
Как считает издание, членов «БРИКС плюс» объединяет критика зародившегося в 1945 году международного порядка, который представляют США и их союзники и который во многих аспектах больше не является репрезентативным для сегодняшнего мира. Позиция Вашингтона относительно действий Израиля в секторе Газа дополнила это из-за критики его двойных стандартов. Газета заключает, что западные страны проявили бы высокомерие, если бы пренебрегли сигналами, поданными из Казани.
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