15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит «БРИКС плюс» в Казани является очевидным дипломатическим успехом президента России Владимира Путина. Об этом говорится в редакционной статье испанской газеты El País.

По ее версии, встреча показывает, что западные санкции не смогли изолировать Москву. На саммите присутствовало заметное число лидеров из стран — членов группы, а также из государств, которые потенциально являются будущими партнерами БРИКС. Российский лидер продемонстрировал, что несмотря на западные санкции из-за конфликта на Украине, он вовсе не изолирован.

Как считает издание, членов «БРИКС плюс» объединяет критика зародившегося в 1945 году международного порядка, который представляют США и их союзники и который во многих аспектах больше не является репрезентативным для сегодняшнего мира. Позиция Вашингтона относительно действий Израиля в секторе Газа дополнила это из-за критики его двойных стандартов. Газета заключает, что западные страны проявили бы высокомерие, если бы пренебрегли сигналами, поданными из Казани.